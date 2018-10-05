Таруса, Калужская область, 5 октября, 2018, 09:59 — ИА Регнум. В Калужской области оперативниками уголовного розыска раскрыта кража боле 2,7 км электрического провода с линии электропередачи. Об этом 5 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф Линия электропередачи

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Уточняется, что заявление о факте хищения 2730 метров электрического провода с воздушной линии электропередачи вблизи одной из деревень поступило в дежурную часть отделения МВД России по Тарусскому району от должностных лиц энергетической компании.

По данному факту было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 158 УК РФ — «Кража».

Личности подозреваемых были установлены. Под подозрение в совершении преступления попали трое жителей Тульской области. В настоящее время они задержаны. На период следствия в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Козельском районе Калужской области с базы отдыха воры вынесли 35 чугунных радиаторов отопления общим весом почти две тонны. Подозреваемые задержаны — это двое молодых людей, одному из которых 24 года, второму — 18 лет. Им грозит наказание до пяти лет лишения свободы.