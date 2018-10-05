Тверь, 5 октября, 2018, 09:52 — ИА Регнум. На место дорожно-транспортного происшествия с маршрутным такси и автобусом в Тверской области, в котором погибли не менее 13 человек, вылетел спасательный вертолет Ми-8, сообщили 5 октября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Fedor Leukhin Вертолёты МЧС России

По данным ведомства, вертолет вылетел для эвакуации пострадавших. Кроме того, на место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС, бригады скорой помощи, экипажи ГИБДД и другие экстренные службы.

Напомним, ДТП произошло на автодороге Тверь — Ржев неподалёку от села Некрасово в Калининском районе области. Столкнулись автобусы ЛиАЗ и Ford. По предварительным данным, в результате аварии погибли 13 человек.

Число погибших и пострадавших, а также причины аварии уточняются.

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