Тверь, 5 октября, 2018, 09:50 — ИА Регнум. 13 человек погибли, двое госпитализированы, по уточненным данным, в результате аварии с участием автобуса ЛиАЗ и микроавтобуса Ford в Тверской области. Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 5 октября на трассе Тверь — Ржев в районе деревни Некрасово Калининского района. На место аварии были направлены семь бригад скорой помощи, вертолет санавиации.

Траур

Как сообщила пресс-служба правительства Тверской области, на место аварии прибыл глава региона Игорь Руденя.

В пресс-службе правительства уточнили, что автобус Лиаз принадлежит компании «Тверавтотранс», микроавтобус осуществлял заказные перевозки. По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате 13 человек, все — пассажиры микроавтобуса — погибли на месте. Водитель ЛиАЗ и пассажир микроавтобуса с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Областную клиническую больницу.

Губернатор Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия. Причины и обстоятельства аварии выясняются.