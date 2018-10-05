Екатеринбург, 5 октября, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Задержанный после обысков в полиции Екатеринбурга начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Эдуард Воронин 5 октября может быть взят под стражу. Ходатайство следствия рассмотрит Ленинский районный суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском облсуде.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Задержание

Ходатайство будет рассматривать судья Владимир Ушаков.

Напомним, обыски прошли 3 октября. После них и был задержан Эдуард Воронин. Также, по неофициальным данным, в руки правоохранителей попали двое бывших высокопоставленных свердловских полицейских.

По некоторым данным, задержания произведены в рамках дела о крышевании игорного бизнеса. Впрочем, о конкретных обвинениях в СКР официально пока молчат.