Москва, 5 октября, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Станция «Новопеределкино» московского метро стала самой популярной среди пассажиров на новом участке Солнцевской линии, сообщает 5 октября пресс-служба столичной администрации.

Shansov.net Станция метро «Новопеределкино»

«Пассажиропоток с момента ее открытия составил более 420 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В тройку лидеров также вошли «Рассказовка» и «Солнцево», ими воспользовались 398 тыс. и 385 тыс. человек соответственно.

Всего с момента запуска новым участком воспользовались более двух миллионов пассажиров.

Напомним, новый участок был открыт 30 августа. Его длина составляет 14 км, он является продолжением Калининско-Солнцевской ветки и включает в себя станции «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Предполагается, что Солнцевский радиус снизит нагрузку на юго-западный участок Сокольнической линии метрополитена и транспортно-пересадочные узлы у таких загруженных станций, как «Юго-Западная», «Проспект Вернадского», «Университет».

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