Москва, 5 октября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал итог матча Лиги Европы с испанским «Вильярреалом». Об этом 5 октября сообщает «Чемпионат».

AleksSerNik Массимо Каррера

"Ребята провели отменный матч против качественной команды. Мы дважды проигрывали в ходе игры, но сумели сравнять счёт и вырваться вперёд. Команда отдала всё», — сказал Каррера.

Он также отметил, что команда заслужила победу, поэтому жаль было пропустить гол, когда дополнительное время уже истекло. По его словам, во втором тайме команда сыграла лучше.

«Это моя команда. Я горжусь тем, что они сегодня сделали», — добавил наставник «Спартака».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:3. По истечении основного и добавленного времени немецкий арбитр Даниэль Зиберт назначил пенальти в ворота «Спартака».