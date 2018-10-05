Ростов-на-Дону, 5 октября, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Ростовские следователи выясняют причины смерти пассажира рейса Симферополь — Санкт-Петербург, экстренно приземлившегося в аэропорту «Платов» 4 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Dmitry89 Аэропорт «Платов»

По имеющимся данным, около 12:40 экипаж рейса запросил вынужденную посадку в воздушной гавани Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия пассажира. В 13:00 мужчина скончался. 55-летний житель Ялты умер на борту авиалайнера до прибытия бригады медиков. Предварительная причины смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.