Вашингтон, 5 октября, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа наконец представила свой план фундаментального изменения стратегии страны в отношении Китая. Его, по сути, озвучил вице-президент США Майк Пенс в своей речи 4 октября. Эта речь стала тем признанием нарастания противоречий между Вашингтоном и Пекином, которое нужно было сделать уже давно, пишет Джош Роджин в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США. Противостояние

Речь вице-президента США носила ключевой характер по двум причинам. Во-первых, Вашингтон обвинил китайское правительство в том, что оно осуществляет многогранную, хорошо обеспеченную ресурсами и непрозрачную кампанию по оказанию влияния на территории самих США. Во-вторых, эта кампания была помещена в контекст глобальной конкуренции между США и КНР, которая ведется на всех континентах и во всех сферах.

Если оставить в стороне заявления Пенса о том, что правительство Китая стремится подорвать политические позиции президента Трампа (что тоже верно), важнее всего в его речи было то, что США снова готовы давать отпор глобальной экономической и стратегической агрессии Пекина, противодействовать его внутриполитическим репрессиям и заставлять Пекин изменить свой курс по всем направлениям.

Читайте также: Майк Пенс: «Китай хочет другого американского президента»

«Мы не остановимся, пока наши отношения с Китаем не будут основаны на принципах справедливости, взаимопонимания и уважения нашего суверенитета», — подчеркнул вице-президент США, пообещав, что администрация Трампа осуществит «перезагрузку» двухсторонних отношения фундаментальным образом.

Пенс изложил большое число способов, к которым прибегает Коммунистическая партия Китая для распространения своего влияния в США и во всем мире. Указывая на экономическую агрессию, военный авантюризм, операции по оказанию влияния и авторитарную экспансию, вице-президент США заявил, что Пекин давно решил отказаться от подлинного сотрудничества с Вашингтоном, в связи с чем Белый дом должен ему ответить.

«Мы хотим конструктивных отношений с Пекином», — отметил Пенс, добавив, что китайские лидеры еще могут вернуть страну на путь взаимодействия с США.

Выступление Пенса стало кульминацией почти двухлетней работы администрации Трампа по выявлению, раскрытию и противодействию активной кампании правительства Китая по вмешательству во все аспекты общественной жизни США, в том числе в политику, науку и журналистику. Пенс справедливо связал эти усилия с планами Пекина по осуществлению экономической и стратегической экспансии, которые включают в себя недобросовестную торговую практику, дипломатию посредством займов развивающимся странам, экономический шпионаж и экспорт достойной романов Джорджа Оруэлла социальной системы, которая обеспечивает цензуру и сохраняет лояльность Коммунистической партии для всех, кто ищет доступ к Китаю.

5 октября Трамп представит серьезное исследование уязвимости оборонно-промышленной базы США. Из полученного автором предварительного экземпляра доклада следует, что военные США находятся в значительной зависимости от поставляемой из Китая продукции, а Пекин намеренно пытается подорвать способность США контролировать ресурсы, имеющие решающее значение для создания критически важного оружия.

«Ключевым результатом доклада является то, что Китай представляет значительный и все больший риск для поставок материалов, считающихся стратегически важными для национальной безопасности США», — указывается в докладе.

К такому выводу эксперты пришли еще до того, как стало известно, что разведывательное сообщество США считает, что Народно-освободительная армия внедрила крошечные чипы в компоненты, используемые десятками технических компаний США. Это стало наиболее значительным нападением на цепочку поставок в США. Новая стратегия США объединяет в себе ярость советника по национальной безопасности Джона Болтона, стратегическое позиционирование министра обороны Джеймса Мэттиса, экономический национализм советника по торговле в Белом доме Питера Наварро и продвижение американских ценностей. Для прошлой администрации такой подход был бы немыслим, указывает автор.

Напомним, пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя заявления Пенса, заявила, что Пекин всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других стран, а также не заинтересован вмешиваться во внутреннюю политику и выборы США. Чуньин призвала Вашингтон прекратить необоснованные обвинения и клевету в отношении Китая, прекратить наносить ущерб китайско-американским отношениям.