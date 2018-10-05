Нью-Дели, 5 октября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. В Российской Федерации не планируют запрещать доллары. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Российско-индийского бизнес-саммита и деловой миссии Российского экспортного центра в Индии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Нельзя «пугать народ» (в РФ) полным уходом от доллара, — сказал Костин. — Это невозможно сделать».

Глава ВТБ также добавил, что полный «отказ» РФ от американской валюты можно назвать «утопией».

Напомним, ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что жителям РФ не стоит опасаться за судьбу своих валютных вкладов на депозитах банков из-за дедолларизации экономики.

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