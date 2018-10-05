Пермь, 5 октября, 2018, 10:03 — ИА Регнум. В сеть была выложена видеозапись, на которой уполномоченный по правам ребёнка Светлана Денисова даёт пермским родителям пояснения по поводу ситуации со скандальным постановлением краевой Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП). Ролик был опубликован 4 октября 2018 года на YouTube-канале «За права многодетных Перми и края».

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия «Поздравляю Вас, господин, соврамши!»

На видео Светлана Денисова утверждает, что скандальное постановление краевой КДНиЗП (согласно которому с определённого момента учителя должны были не только начать собирать с родителей различные анкеты, «согласия» на психологическое обследование и сопровождение, но и ходить к ним домой для составления актов жилищно-бытовых условий) отменено.

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Судя по всему, объяснения чиновника представителей родительских организаций не удовлетворили. Они заявили, что в школах и детсадах Перми и Пермского края учителя продолжают требовать от родителей заполнения различных анкет и «социально-педагогических паспортов» на детей. Некоторые родители сталкивались с тем, что сотрудники образовательных организаций угрожали им заполнить бланки самостоятельно, если родители откажутся это делать.

Также общественники высмеяли слова пермского уполномоченного по правам ребёнка, согласно которым все подобные анкеты «непонятно откуда появились». Они указали на то, что была проведена колоссальная работа не только по созданию всех этих документов, но и по их распространению в детских садах и школах. По мнению родителей, сейчас сваливать вину за это на некого «таинственного негодяя» попросту смешно, тем более, что Светлана Денисова занимает должность заместителя председателя пермской краевой КДНиЗП.

Активисты предположили, что данное постановление было принято в надежде на невнимательность людей или же потому, что чиновники очень хотели создать видимость того, что в крае ведётся настоящая работа по профилактике детского и семейного неблагополучия.

«Только вот от кого комиссия собирается защищать наших детей? От нас самих, от родителей?», — таким вопросом задались представители родительских организаций.

Они призвали всех родителей быть бдительными и сообщать о всех фактах давления со стороны учителей, директоров школ, а также сотрудников медицинских организаций, которые вынуждены это делать в соответствии с приказами начальства и предписаниями краевой КДНиЗП.

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Напомним, в начале октября 2018 года в пермском крае разгорелся скандал, причиной которого стало постановление краевой КДНиЗП, принятое 15 августа 2018 года. Как утверждают общественники, в частности, представители общероссийской организации «Родительское Всероссийское Сопротивление», путём принятия данного документа пермские власти попытались ввести тотальный контроль над жизнью семей. Активисты указали на то, что постановление грубо противоречит российскому законодательству и по своей сути является инструментом западной ювенальной системы.

2 октября 2018 года стало известно, что прокуратура Пермского края вынесла протест на данное постановление КДНиЗП.