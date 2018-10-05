Нью-Дели, 5 октября, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Вопрос о переходе на расчеты во внешнеторговых сделках на национальные валюты прорабатывают представители правительства Российской Федерации. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Правительство разрабатывает, предлагает», — сказал Костин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2018 г. президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели в Москве заявил, что руководство США совершает колоссальную стратегическую ошибку, подрывая доверие к доллару как к резервной валюте.

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