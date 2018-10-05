Челябинск, 5 октября, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков осуждён к пяти годам и шести месяцам. Отбывать это наказание он будет в колонии строгого режима. Так решил Советский районный суд Челябинска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Также суд обязал Сандакова уплатить весьма крупный штраф — 7 млн рублей. До вступления приговора в законную силу экс-чиновник взят под стражу. Перед этим он находился под залогом.

Напомним, Сандаков был задержан в конце марта 2015 года. Ему вменили особо крупное мошенничество (статья 159 часть 4) и получение взятки в особо крупном размере (статья 290 часть 6). Позднее к этому добавился неправомерный доступ к компьютерной информации (статья 272 часть 6).

Уголовное дело поступило в суд в апреле 2017 года. Его вёл судья Александр Зимин. 31 августа была назначена дата оглашения приговора — 25 сентября. Однако сей важный момент отложили — у суда появились дополнительные вопросы. Впрочем, уже 4 октября процесс оглашения приговора стартовал.

Сандаков своей вины не признал ни по одному из пунктов. Тем не менее он был готов к тому, что отправится в места лишения свободы. Приговор прозвучал утром 5 октября — пять с половиной лет колонии строгого режима и штраф — 7 млн рублей.

Примечательно, что прокуратура настаивала на 10 годах колонии. Итоговое наказание оказалось значительно ниже. Видимо, помогли смягчающие обстоятельства. В частности, судья отметил, что у Сандакова есть несколько детей.

В любом случае у прокуратуры и осуждённого имеется возможность обжаловать приговор. Что, возможно, и будет сделано в ближайшее время.

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