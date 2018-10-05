Владивосток, 5 октября, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Будущие учителя — студенты Школы педагогики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) — проходят стажировку в общеобразовательных школах Приморского края в рамках проекта «Учитель для Приморья», сообщает 5 октября пресс-служба вуза.

Ирина Воробьева. Учительница. 1957

На первом этапе на стажировку вышли будущие учителя математики, информатики, физики, русского языка, литературы, биологии, химии и начальных классов — всего более 100 человек. Затем в проекте примут участие еще 60 человек, он охватит 31 из 34 муниципальных образований Приморья.

Отмечается, что первая длительная практика в формате «полного погружения» прошла в регионе в феврале-мае 2018 года. Благодаря глубокой практической подготовке уже в сентябре 108 бывших стажеров вернулись в школьные классы учителями.

Успех проекта «Учитель для Приморья» отразился и на результатах приемной кампании в 2018 году: талантливые абитуриенты стали активнее поступать на педагогические программы — на первый курс принято сразу несколько рекордсменов по результатам ЕГЭ (250+ баллов).

ДВФУ — единственный в Приморском крае готовит педагогов с высшим образованием. В настоящее время по различным направлениям педагогики в университете обучаются около 2000 студентов.

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