Нижний Новгород, 5 октября, 2018, 09:01 — ИА Регнум.

Судьбу нижегородского застройщика жилого комплекса на пересечении улиц Вятской и Голованова в Приокском районе Нижнего Новгорода ООО Фирма «Строитель П», ситуацию на котором рассмотрели в конце сентября на правительственной комиссии, Арбитражный суд Нижегородской области решит 8 октября 2018 года. На этот день назначено заседание по рассмотрению обоснованности банкротного иска, поданного к компании министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Напомним, ООО Фирма «Строитель П» выступает застройщиком трёх многоквартирных домов, где квартиры приобрели несколько сотен покупателей, и бесплатной многоуровневой парковки. Два дома уже введены в эксплуатацию, третий находится в высокой степени готовности, но строительство парковки так и не было начато. В межведомственную комиссию региона по защите прав дольщиков уже поступило более 80 обращений от дольщиков с жалобами.

Комиссия проверила жалобы и выяснила, что у компании имеется положительное заключение экспертизы только на дом и парковку вместе, без разделения на этапы, что сделало объект не соответствующим заключению экспертизы. Минстрой области внёс изменения в разрешение на строительство и теперь дом может быть сдан только вместе с парковкой.

Помимо этой проблемы у ООО есть задолженность по инвестиционному контракту, она и легла в основу банкротного иска. Сумма претензий по нему составила 19,782 млн рублей. Иск к производству был принят судом 22 июня 2018 года, но слушания несколько раз откладывались.

«В судебном заседании представителем ООО Фирма «Строитель-П» заявлено ходатайство об отложении судебного заседания по проверке обоснованности заявления. От заявленной министерством инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области саморегулируемой организации — Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» в целях утверждения арбитражного управляющего в деле о банкротстве ООО Фирма «Строитель-П» предложена кандидатура арбитражного управляющего КоростылеваИ.Е. С учетом того, что в деле о банкротстве ООО Фирма «Строитель-П» должны быть применены положения § 7 главы IX (банкротство застройщиков) Закона о банкротстве, кандидатура арбитражного управляющего, подлежащая утверждению судом, должна быть аккредитована Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства. Вместе с тем в суд не представлено документов, подтверждающих аккредитацию арбитражного управляющего Коростылева И.Е. Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства. Изложенные обстоятельства являются основанием для отложения судебного заседания», — отметил суд в определении и назначил заседание на 8 октября 2018 года.

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В конце сентября 2018 года на заседании рабочей группы комиссии по защите прав дольщиков и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Морозов заявил, что предыдущий опыт взаимодействия с застройщиком исключительно негативный, так как он добровольно свои обязательства чаще всего не исполняет.

Морозов отметил, что свободные площади в доме четвертой очереди и 29 непроданных квартир «позволяют и построить парковку, и устранить все нарушения, которые выявлены инспекцией госстройнадзора и на данный момент препятствуют вводу этого объекта в эксплуатацию». Если застройщик будет выполнять свои обязательства, то и областное правительство «готово пойти навстречу застройщику и оказать содействие в переговорах с банками и инвесторами».