Москва, 5 октября, 2018, 08:58 — ИА Регнум. В рейтинге ассоциаций УЕФА Россия приблизилась к Франции по итогам еврокубковых матчей второго тура. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Футбол

Россия набрала 1,166 балла в таблице коэффициентов. ЦСКА одержал победу над «Реалом» (1:0), «Зенит» обыграл «Славию» (1:0). «Краснодар» победил в матче с «Севильей» (2:1). Кроме того, «Спартак» сыграл вничью с «Вильярреалом» (3:3), а «Локомотив» проиграл «Шальке» (0:1).

Франции удалось заработать только 0,666 балла. ПСЖ одержал победу над «Црвеной Звездой» (6:1), «Лион» сыграл вничью с «Шахтёром» (2:2), «Марсель» сыграл вничью с «Аполлоном» (2:2), «Монако» проиграл «Боруссии» (0:3), «Бордо» проиграл «Копенгагену» (1:2), «Ренн» проиграл «Астане» (0:2).

Рейтинг ассоциаций УЕФА: