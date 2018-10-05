Москва, 5 октября, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Рейтинг российских городов-миллионников по количеству выявленных и устранённых свалок, который основывается на данных «Интерактивной карты свалок», представили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщает в пятницу, 5 октября, RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы на полигоне ТБО

По данным телеканала, общественники всего проверили более 22,5 тыс. обращений, которые поступили на ресурс.

Так, положительный результате по выявлению и устранению свалок был зафиксирован в Казани (решено 290 проблем из 337) и Новосибирске (решено 64 проблемы из 85).

По данным общественников, от 30 до 70% выявленных свалок было ликвидировано в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Красноярске, Ростове-на-Дону, Перми, Омске, Краснодаре, Уфе, Волгограде, Самаре и Нижнем Новгороде.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов добавил, что критическая ситуация по выявлению и устранению свалок сложилась в Екатеринбурге и Челябинске.

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