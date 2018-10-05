Астана, 5 октября, 2018, 08:51 — ИА Регнум. По итогам восьми месяцев 2018 года добыча газа в Казахстане составила 37,3 млрд кубометров, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 5 октября сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По итогам семи месяцев 2018 года объем экспорта газа составил 15 млрд кубометров, что на 1,7% больше, чем в январе — июле 2017 года. В денежном эквиваленте этот показатель составил $1,03 млрд. Основными импортерами казахстанского газа являются Китай и Украина.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2018 года объем добычи газа в Казахстане увеличился на 60,1%, до 18,7 млрд кубометров. Основными газодобывающими регионами республики являются Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области.