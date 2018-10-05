Киев, 5 октября, 2018, 08:47 — ИА Регнум. На Украине отсутствуют вакцины от гриппа, заявили в Центре общественного здоровья Украины, сообщает 5 октября «Укринформ».

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Согласно сообщению, минздрав Украины планирует начать закупки вакцин против гриппа на следующей неделе. Отмечается, что Всемирная организация здоровья (ВОЗ) опубликовала прогноз, по которому на Украине с октября 2018 года до мая 2019 года будут циркулировать три штамма вируса гриппа.

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Напомним, на Украине большая проблема с прививками не только от гриппа, но и от кори. Так, Закарпатская область получила от Венгрии партию вакцин от кори, так как министерство здравоохранения Украины не выделило области вакцины в нужном количестве.