Лейден, Нидерланды, 5 октября, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Исследователи из Лейденского университета (Нидерланды) обнаружили невдалеке от Млечного Пути звезды, которые, с высокой долей вероятности, образовались в другой галактике. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

ESO Панорама южного неба, сделанная около обсерватории Параналь, Чили, 2009 год

Согласно данным, полученным с помощью телескопа Gaia, ученые выделили из всего массива звезд Млечного пути светила, согласно скоростям движения и расположению которых можно предположить, что они двигались не от центра галактики, а извне. По мнению астрономов, данные звезды могли образоваться вне Млечного Пути и прилететь в него из более далеких галактик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Институте Карнеги сделали вывод, что орбита открытого в 2015 году небесного тела, более удаленного от Солнца, чем Плутон, дает основание предположить, что еще дальше от центра Солнечной системы может находиться так называемая «планета Х».

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