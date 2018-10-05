Сент-Луис, США, 5 октября, 2018, 08:22 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Хоккеисты «Виннипега» открыли счёт в матче в первом периоде. Отличился нападающий Патрик Лайне.

Ещё четыре шайбы «Виннипег» забросил в третьем периоде. Голы на свой счёт записали Адам Лаури, Блейк Уилер, Кайл Коннор и Брэндон Танев. «Сент-Луис» ответил голом Винса Данна.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ сезона 2018/19 стартовал 3 октября.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 1:5 (0:1, 0:0, 1:4).

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