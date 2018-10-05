Чернигов, Украина, 5 октября, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Правоохранители задержали прокурора одного из отделов прокуратуры Черниговской области во время получения им взятки, сообщает 5 октября «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Согласно сообщению, задержание проводила генеральная прокуратура Украины (ГПУ), полиция и служба безопасности Украины (СБУ). Прокурор, за которым велось наблюдение, пытался совершить незаконную сделку с гражданином Украины, у родственника которого прокуратура изъяла автомобиль в ходе расследования уголовного дела. Сотрудник прокуратуры предложил за $2 тыс. вернуть гражданину автомобиль.

Отмечается, что прокурор обвиняется по статьям 27 и 368 УК Украины «Пособничество в получении неправомерной выгоды лицом, занимающем ответственное положение».

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Напомним, ранее был задержан старший следователь ГПУ за получение им взятки в размере $50 тыс.