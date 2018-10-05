Глава МЭР РФ объяснил причину нестабильности курса рубля
Москва, 5 октября, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Сегодняшняя нестабильность курса рубля является следствием обострения ситуации на глобальных рынках, однако эта нестабильность носит краткосрочный характер. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Глава МЭР РФ напомнил, что в настоящее время на глобальных рынках заметно очередное обострение ситуации.
«Доходности десятилетних американских облигаций поднялись до очередного максимума — 3,2%. И в целом по всему спектру развивающихся валют у нас идёт серьёзное ослабление», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» слова министра.
По словам Орешкина, курс российской национальной валюты является плавающим, именно поэтому колебания на глобальных рынках оказывают на рубль «краткосрочное влияние».
Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября рублю не помогла даже дорогая нефть — Brent продолжает удерживаться выше $85 за баррель. Курс пары доллар/рубль поднялся до 67, а евро/рубль — до 76. Сегодня, 5 октября, ослабление российской валюты может продолжиться, отмечают эксперты.