Абакан, 5 октября, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Врио главы Хакасии Михаил Развожаев поздно вечером 4 октября провёл рабочее совещание с членами регионального правительства. Он обозначил основные направления работы, которым необходимо уделить особое внимание, сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 октября, в правительстве республики.

R-19.ru Врио главы Хакасии провёл совещание с министрами

В частности, речь шла о подготовке к реализации приоритетных национальных проектов, установленных указом президента РФ Владимира Путина на период до 2024 года. В настоящее время итоговые паспорта федеральных программ направлены по субъектам для формирования региональных проектов.

Министр экономического развития Хакасии Татьяна Пауль рассказала Развожаеву, что в республике сформировано 52 региональных проекта, которые сейчас проходят согласование в федеральных профильных министерствах. В рамках реализации национальных проектов планируется привлечь более 54 млрд рублей, из которых 52 млрд — средства федерального бюджета. На эти деньги хотят построить медицинские, спортивные, социальные, культурные объекты, инфраструктуру.

Также на совещании были озвучены вопросы прохождения отопительного периода. Выяснилось, что из-за завершающегося ремонта не работает котельная в селе Бородино Боградского района. Тепло планируют подать до 7 октября.

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Еще одна тема — уборочная кампания. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Александра Башкова, по состоянию на 4 октября убрано около 48,9% от посевных площадей. В полях работает 256 зерноуборочных комбайнов. Аграриев сдерживают погодные условия.

Развожаев на совещании анонсировал поездку по муниципальным образованиям Хакасии.

«На следующей неделе, с понедельника, — поездки по территориям. Пообщаемся с жителями, оценим ситуацию на месте», — резюмировал врио главы Хакасии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии 3 октября 2018 года. У прежнего главы — Виктора Зимина — истёк срок полномочий.

9 сентября 2018 года единоросс Зимин принял участие в выборах главы Хакасии, но проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Зимин получил 32,42% голосов, Коновалов — 44,81%. В связи с этим в регионе объявили второй тур губернаторских выборов. Повторное голосование должно было состояться 23 сентября, однако 21 сентября Зимин снялся с выборов.

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Второй тур перенесли на 7 октября. Соперником Коновалова стал справоросс Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место (11,23%). Однако 2 октября Филягин также снялся с выборов.

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В борьбу вступил кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар. Его результат в первом туре — четвёртое место (6,61%). Повторные выборы назначили на 21 октября. Однако в регионе существует мнение, что и Мяхар в итоге может сняться с выборов.

Чтобы «присмотреть» за регионом, в котором идёт выборный процесс, президент направил в Хакасию Михаила Развожаева, назначив его 3 октября врио главы республики.