Челябинск, 5 октября, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Советский райсуд Челябинска огласил приговор бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову. Экс-чиновник получил пять лет и шесть месяцев строгого режима колонии и уплатит штраф — 7 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Колючая проволока

Сандакова признали виновным по всем трём статьям Уголовного кодекса. При этом по пункту о неправомерном доступе к компьютерной информации его освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Кроме этого, его также обвиняли в мошенничестве и получении взятки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николай Сандаков был задержан в конце марта 2015 года. Напомним, оглашение приговора началось 4 октября. Своей вины он не признал.