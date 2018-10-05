Москва, 5 октября, 2018, 08:03 — ИА Регнум. В пятницу, 5 октября, в Москве ожидается облачная погода без выпадения осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Переменная облачность (в Москве), — говорится в сообщении. — Без осадков».

Воздух в столице днем прогреется до +7…+9, ночью в городе ожидается +3…+5 градусов.

Ветер северо-западный, 7−12 метров в секунду, атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

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