Пекин, 5 октября, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Четвертый день празднования Дня образования КНР ознаменовался неутихающим спросом на железнодорожные перевозки, который вынуждает перевозчиков организовывать дополнительные рейсы, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

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4 октября было зафиксировано 12,8 млн перевозок пассажиров, что несколько меньше 13,1 млн, которые были зарегистрированы 3 октября, сообщили в Китайской железнодорожной корпорации (CRC). И тем не менее было организовано дополнительно 476 поездов к тем 525, кто были добавлены днем ранее.

Напомним, что с 1 по 7 октября по всему Китаю проходят торжества в честь празднования Дня образования КНР. Планируется, что с 28 сентября и до окончания праздников жителями Поднебесной будет осуществлено 129 млн поездок, что на 9,5% должно превысить прошлогодние показатели.