Астана, 5 октября, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Судебная коллегия по уголовным делам Актюбинской области Казахстана увеличила тюремные сроки трем членам ОПГ «Четыре брата», сообщает 4 октября агентство «Казинформ».

ArtseBie Нефть

По уголовному делу о хищении нефти с месторождений в Актюбинской области проходит 23 человека. Постановление судебной коллегии оставило без изменений наказание для 14 членов группы.

Главарю ОПГ судебная коллегия назначила 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества вместо ранее назначенных 12 лет. Тюремные сроки были также увеличены еще для двух членов ОПГ.

Напомним, 2 августа специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области вынес приговор в отношении 23 человек, обвиняемых в различных преступлениях, связанных с хищением нефти.

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