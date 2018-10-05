Москва, 5 октября, 2018, 07:37 — ИА Регнум. В октябре 2019 года компания Infiniti будет продавать свой новый кроссовер QX50 с солидной скидкой по программе трейд-ин. Отмечается, что покупатели смогут сэкономить до 150 тыс. рублей. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба российского офиса марки.

Bull-Doser Автомобиль Infiniti QX50

Цена базовой версии QX50 начинается от 2 млн 549 тыс. рублей. За эту сумму покупатель получит автомобиль версии Pure, оборудованный мотором мощностью 249 л. с., системой интеллектуального полного привода и круиз контролем. Машина также получит 8 подушек безопасности, функцию бесконтактного открытия дверей и бесключевого пуска мотора.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Infiniti вывела кроссовер QX50 на российский рынок в июле 2018 года. Тогда было заявлено, что цены на автомобиль начинаются с отметки 2 млн 799 тыс. рублей.