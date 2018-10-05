Берлин, 5 октября, 2018, 07:35 — ИА Регнум. 5 октября бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер устраивает праздник в Берлине в честь своего пятого бракосочетания, передает немецкий телеканал N-TV.

Olaf Kosinsky Герхард Шрёдер

Шрёдер и его супруга Ким Со Ён пригласили около 150 гостей в отель Adlon. Среди приглашенных — президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, солист группы Scorpions Клаус Майне, финансовый предприниматель Карстен Машмайер с супругой актрисой Вероникой Феррес и другие известные люди.

Шрёдер и его южнокорейская избранница зарегистрировали свой брак в мае этого года. Ким Со Ён младше своего супруга на 25 лет, а по профессии — переводчик.

Читайте также: Власти ФРГ намерены пересмотреть расходы на содержание экс-канцлеров