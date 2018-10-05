Абакан, 5 октября, 2018, 06:17 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Хакасии 4 октября назначила дату второго тура выборов главы республики на 21 октября 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в ресизбиркоме.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Кроме того, утверждены тексты и количество бюллетеней для повторного голосования. В бюллетени будут включены два кандидата: Валентин Коновалов (КПРФ) и Александр Мяхар («Партия роста»). Всего будет изготовлено 370 тысяч бюллетеней, в том числе 60 тысяч — для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые будут использоваться на 39 избирательных участках в городе Абакане.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, необходимость повторного голосования возникла в связи с тем, что в первом туре выборов главы Хакасии ни единоросс Виктор Зимин, руководивший республикой с 2009 года, ни кандидат от КПРФ Валентин Коновалов не сумели набрать более 50% голосов. Зимин получил 32,42% голосов, Коновалов — 44,81%.

Второй тур должен был состояться 23 сентября, однако Зимин снялся с выборов.

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Избирком перенёс повторное голосование на 7 октября. Конкуренцию Коновалову должен был составить кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, получивший в первом туре третий результат (11,23%), но и он с выборов снялся.

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После этого в борьбу вступил кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар (четвёртое место в первом туре — 6,61%). Если и Мяхар в итоге откажется от борьбы за губернаторское кресло, в повторном голосовании примет участие лишь Коновалов. Но ему нужно будет получить более 50% голосов избирателей.