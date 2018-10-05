Москва, 5 октября, 2018, 06:04 — ИА Регнум. Ведомственную охрану Минтранса России и компании, аккредитованные для охраны вокзалов, планируют вооружить электрошокерами, сообщают «Известия» со ссылкой на поправки к закону «О транспортной безопасности».

U.S. Air Force Электрошокер

Согласно этим поправкам, сотрудники подразделений охраны на транспорте получат право на применение физической силы, спецсредств и служебного оружия, которым будут являться электрошокеры, газовое оружие и искровые разрядники. Планируется вооружить спецсредствами и оружием лишь охранников объектов с большим скоплением людей и высокой угрозой нападения, перечень которых составлен министерством и согласован Росгвардией.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября полицейские американского штата Флорида попытались задержать мужчину, угнавшего трактор. Однако в тот момент, когда полицейские пытались надеть наручники на подозреваемого, он предпринял попытку к бегству. Правоохранителям пришлось применить электрошокер для поимки преступника.