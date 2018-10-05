Москва, 5 октября, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана в отношении владельца подмосковной нефтебазы и сети заправок «Сибирьнефть» Александра Возягина Тверским районным судом Москвы, заявил его адвокат Александр Карабанов, сообщает РАПСИ.

Суд

«Суд избрал в отношении моего доверителя меру пресечения в виде домашнего ареста до 18 ноября», — сказал Карабанов.

Напомним, «Сибирьнефть» — предприятие в Московской области со своей сетью заправок. Уголовное дело в отношении гендиректора и собственника «Сибирьнефти» Возягина возбуждено в сентябре.

Владельца обвиняют в поставках некачественных нефтепродуктов. Иск подало муниципальное предприятие города Орехово-Зуево (Московская область) после сбоя в работе техники из-за плохого топлива.

В деле фигурируют совладельцы компании Ольга и Евгений Возягины, которые также отправлены под домашний арест. Владельцев «Сибирьнефти» обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК).