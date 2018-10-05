Вашингтон, 5 октября, 2018, 05:49 — ИА Регнум. Юристы американской гражданки Кэтрин Майорги, ранее обвинившей португальского футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании, назвали сумму возмещения ущерба, сообщает RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доллары

Сообщается, что юристы на пресс-конференции назвали сумму в $200 тыс., которую Майорга хочет получить от Роналду в качестве компенсации. Они подчеркнули, что у португальского форварда есть 20 дней для ответа.

Напомним, прокуратура Лас-Вегаса возобновила уголовное дело против футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду за изнасилование. Ранее с обвинениями в адрес футболиста выступила гражданка США Кэтрин Майорга, заявившая об изнасиловании в 2009 году.

Также она заявила, что Роналду якобы заплатил $375 тыс. за отказ от обвинений и сохранение молчания о произошедшем. Однако в конце сентября информацию о случае с изнасилованием в 2009 году опубликовал немецкий журнал Der Spiegel.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отверг обвинения в изнасиловании, заявив, что считает подобные поступки отвратительными и противоречащими его убеждениям. Сам футболист намерен отстаивать свою невиновность в суде.