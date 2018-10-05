Пекин, 5 октября, 2018, 05:36 — ИА Регнум. В Китае выработаны стандарты диагностики и дано определение интернет-зависимости в обновленном руководстве по санитарному просвещению среди подростков, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Интернет

Согласно решению Государственной комиссии здравоохранения Китая, интернет-зависимость является выраженным неконтролируемым использованием сети интернет без воздействия каких-либо веществ, вызывающих зависимость. Её симптомы включают в себя выраженные образовательные, профессиональные и социальные дисфункции, связанные с чрезмерным использованием интернета.

При этом ключевым критерием для признания человека интернет-зависимым является сохранение вышеуказанных дисфункций и симптомов на протяжении по меньшей мере 12 месяцев.

Напомним, согласно исследованиям Китайской академии наук, уровень интернет-зависимости среди китайского населения приблизился к 10%. При этом среди зависимых ярко выражены чрезмерная возбужденность и депрессия. В существенной степени этой зависимости подвержены подростки.