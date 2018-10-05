Кому выгодна «российская пропаганда» и «работа на Кремль»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 октября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Литва в США похвасталась «борьбой с кремлёвской пропагандой»;
- Польскую газету обвинили в «работе на Кремль»;
- Лондон отказался сотрудничать по «делу Скрипалей»;
- Запад совершил очередной антироссийский выпад;
- Бюллетени с выборов нашли на белгородской свалке.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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