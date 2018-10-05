Вашингтон, 5 октября, 2018, 04:43 — ИА Регнум. Одновременные военные действия с Россией и Китаем для Соединенных Штатов стали бы непосильной нагрузкой, говорится в сообщении исследовательского института Heritage Foundation, передает телеканал «Звезда».

U.S. Army Американские солдаты

Американские эксперты рассмотрели в качестве первоочередных угроз Россию, Китай, Северную Корею, Иран и терроризм, назвав этот рейтинг «угрозами 4+1».

По поводу войны с Россией сказано, что здесь американцам пришлось бы столкнуться с трудностями климата, территориальными масштабами и настроем российского противника, который «не оставит страну какому-либо захватчику», «скорее уничтожив ее».

Что касается Китая, то и тут у США будут проблемы из-за высокой численности населения, большой территории и мощных вооруженных сил, технологически высоко оснащенных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков констатировал: Вашингтон продолжает отравлять атмосферу отношений с Москвой очередной клеветой, повторяемой рядом их сателлитов.

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