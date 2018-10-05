Вашингтон, 5 октября, 2018, 04:22 — ИА Регнум. Полиция США задержала более 300 протестующих против избрания в члены Верховного суда Соединенных Штатов Бретта Каваны, обвиняемого в сексуальном насилии, сообщает RT.

Oregon Department of Transportation Под арестом

Сообщается, что 293 человека были задержаны в атриуме здания конгресса, еще девять человек задержали на четвертом этаже другого здания, принадлежащего американскому сенату.

По данным полиции, всем задержанным предъявлены обвинения за нарушения законодательства Вашингтона о проведении массовых мероприятий. Согласно закону, запрещено проводить митинги в зданиях конгресса. Задержанных после оформления необходимых документов отпустили.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в Вашингтоне проходят массовые протесты против избрания на пост судьи Верховного суда США Бретта Каваны. Отмечается, что организатором протестов выступил ряд феминистских организаций, которые продолжают обвинять Кавану в изнасилованиях.