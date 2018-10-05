Москва, 5 октября, 2018, 04:08 — ИА Регнум. Продолжение конфликта между Китаем и США будет иметь последствия как для России, так и для всего мира. Об этом 4 октября в эфире Первого канала заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Мне кажется, что торговая война, которую США начали с Китаем, и вот сегодня пришла новость, что Китай отказался от покупки американских нефтепродуктов, а за этим может последовать и отказ от покупки природного газа, который американцы поставляют в Китай, — это очень серьезная ситуация, которая скажется на расстановке сил в регионе и на балансе того, что происходит в мире, потому что экономика имеет огромное значение», — сказал он.

По его мнению, если конфликт между Китаем и Соединенными Штатами продолжится, «это будет иметь последствия и для Индии, и для России, и для всего мира».

«Наша задача удержать интересы России на высоте и в отношениях с Индией, и в отношениях с Китаем. Есть партнерство в БРИКС, есть Шанхайская организация, есть еще ряд международных площадок. На них надо договариваться о совместной работе для того, чтобы каждая сторона могла решить свои национальные задачи», — считает Толстой.

Вице-спикер отметил, что в России тоже не все хорошо:

«Нам тоже нужно развитие. И нам нужна стабильная, предсказуемая ситуация в мире».

Напомним, вице-спикер Госдумы Петр Толстой 4 октября рассказал, каким образом Россия поддерживает баланс между Индией и Китаем — не вмешивается в их межгосударственные отношения.