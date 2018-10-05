Вашингтон, 5 октября, 2018, 04:03 — ИА Регнум. Несколько тысяч человек собрались в центре Вашингтона для протестов против избрания предложенного президентом США Дональдом Трампом кандидата в члены Верховного суда Бретта Каваны, сообщает Huffington Post.

Nathan Keirn Протест

Сообщается, что митинг был организован рядом феминистских организаций, которые поддерживают обвинения женщин против Каваны в сексуальных домогательствах. По данным газеты, протестующие одеты в футболки и держат плакаты с надписью «Голос женщин должен быть услышан». Они обвиняют Кавану во лжи под присягой, когда он заявил, что не совершал ни над кем сексуального насилия.

Напомним, ранее кандидата в члены Верховного суда Бретта Кавану обвинили три женщины в сексуальном насилии. По их словам, они присутствовали на вечеринках, где пьяный Кавана воспользовался их беспомощным состоянием, достигнутым алкогольной интоксикацией. Сам Кавана отверг все обвинения и заявил, что он просто очень любил пиво и любит его по сей день.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября здание штаб-квартиры Республиканской партии США в штате Иллинойс неизвестные исписали словами «изнасилование» и «позор». По словам конгрессмена штата Джона Кабелло, его соратники готовы вести дебаты и переговоры, однако не приемлют порчи партийного имущества.