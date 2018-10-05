Лондон, 5 октября, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Очередное обвинение из Лондона — на этот раз в кибератаках ГРУ — дезинформация, прикрывающая отсутствие аргументов, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

Британский флаг

Отвечая на вопрос о последних антироссийских заявлениях британского министра иностранных дел Джереми Ханта, обвинившего ГРУ в кибератаках на всевозможные институты по всему миру, российский дипломат заявил, что оно вполне «традиционно», поскольку ничем не аргументировано.

Он напомнил, что британская сторона отказалась от диалога с Россией, предложившей Лондону доказать свои обвинения в кибератаках в 2017 году.

«Британская сторона отказалась от такого диалога, и единственным разумным объяснением этого является предположение, что сказать по существу им было нечего, — отметил пресс-секретарь. — Таким образом, подобные заявления Форин-офиса являются грубой дезинформацией британского и мирового общественного мнения».

Российский дипломат подчеркнул, что заявление Ханта сделано на фоне встречи министров обороны НАТО, которая завершилась в Брюсселе 4 октября. Также оно «совпало» с объявлением рядом стран начала создания киберподразделений в вооруженных силах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября Хант обвинил ГРУ в проведении регулярных кибератак по всему миру. По его словам, атаки проводятся Москвой как на политические институты, так и на бизнес, СМИ и даже на спортивные организации.