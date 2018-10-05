Москва, 5 октября, 2018, 03:35 — ИА Регнум. Весь внутренний и внешнеполитический курс Украины, включая недавние инициативы с языковым законом, направлены на создание бандеровского этнократического фашистского государства одновременно с причитаниями о «вхождении в Европу», что приводит к распаду Украины, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

wikipedia.org Украинские боевики

"Нельзя понять, когда одновременно ты плачешь на Бабьем Яру и славишь тех, кто его организовывал. Нельзя понять, когда одновременно говорится о «несвидомых» и «свидомых» (это же украинский народ делится на две части), о том, что есть люди второго сорта и первого, и одновременно с этим говорится «мы идем в Европу, и мы делаем какой-то федерализм», — заявил эксперт, добавив, что на Украине сейчас под лозунгами о том, что «Украина — це Европа», строится фашистский бандеровский этнократизм.

По словам Кургиняна, именно эта двойственность положила начало распаду украинского государства. При этом чем больше наращивается отталкивание частей этого целого, тем сильнее центробежные процессы. Притеснение православия и русского языка же на Украине необходимо её властям именно для того, чтобы построить фашистское государство «свидомых» украинцев.

«На самом деле хотят построить эту «свидомую» бандеровскую Украину, ради этого все эти шаги. Но ее можно построить либо путем распада Украины, либо таких свирепых вещей, которые в XXI веке невозможны. А хочется-то все время этой свирепости, только она и вожделенна: хочется резать, пугать, — все то, что привыкли бандеровцы», — отметил лидер движения «Суть времени».

Как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, фактически запрещающий свободное использование русского языка в ряде регионов страны, и обязывает использовать украинский язык повсеместно в сферах политики, культуры, образования, юриспруденции, медицины и так далее, что фактически означает насильственную украинизацию населения, львиная доля которого считает родным языком русский.