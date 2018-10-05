Сыктывкар, 5 октября, 2018, 03:18 — ИА Регнум. В доме поселка Кожва в Печорском районе Республики Коми были обнаружены тела 54-летнего мужчины и двух его внуков, мальчика 14 лет и 12-летней девочки, с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по республике.

Убийство

По данным следствия, к преступлению могут быть причастны 38-летний сожитель матери убитых детей и его 37-летний знакомый. В настоящее время следователи разыскивают подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство двух или более лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2017 года 12-летний житель поселка Елецкий города Воркуты (Республика Коми) покинул территорию школы, но не пришел домой. Позднее было обнаружено тело мальчика и были установлены личности причастных к его смерти. Ими оказались два сверстника погибшего.