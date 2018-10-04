Лондон, 5 октября, 2018, 02:28 — ИА Регнум. Судебные иски на братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых подали еще 25 клиентов Промсвязьбанка, сообщает агентство Myddleton Communications.

(сс) Alexdc26 «Промсвязьбанк» в Москве

Уточняется, что 2 октября в суд подали владельцы кредитных нот на сумму $11,2 млн и €5,4 млн.

Напомним, Промсвязьбанк был национализирован в конце мая 2018 г. Он входит в число одиннадцати системно значимых банков и является опорным для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Создан Промсвязьбанк братьями Ананьевыми в мае 1995 года. В середине декабря минувшего года Промсвязьбанк не смог выполнить требование Банка России увеличить капитал на 100 млрд руб., после чего началась санация и введение временной администрации.

Руководство банка было заподозрено в проведении незаконных операций. Дмитрий Ананьев уехал из России, из заграницы сообщив, что осуждает санацию. В январе российское правительство объявило, что Промсвязьбанк выбран в качестве специализированного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

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Владельцы акций Промсвязьбанка начали подавать в суд на Ананьевых. Так, в июле были инициированы иски девяти кредиторов (сумма $15,6 млн и €11 млн), в августе — семи кредиторов ($11,2 млн и €0,5 млн).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа Высокий суд Лондона арестовал акции банка «Возрождение» после исков кредиторов Ананьевых на сумму $11 млн.