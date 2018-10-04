Москва, 5 октября, 2018, 00:58 — ИА Регнум. Во время испытаний на гражданах Грузии препарата в Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара погибли 73 человека, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игорь Кириллов на брифинге, сообщает RT.

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«При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели ещё 49 человек», — заявил он.

Кириллов также сообщил, что одним из акционеров компании Gilead Sciences, которая тестировала свои препараты в Центре Лугара, является экс-глава Пентагона Дональд Рамсфельд.

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Напомним, 11 сентября бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что американская биологическая лаборатория в исследовательском центре Ричарда Лугара проводила эксперименты с биологическим оружием, в том числе и на людях. Гиоргадзе также опубликовал документы о разработках биологического оружия в этом центре.

Официальный представитель Пентагона Эрик Пахон отверг обвинения в адрес США, заявив, что центр не является американским объектом, а принадлежит Грузии. В свою очередь Министерство обороны РФ заявило, что внимательно изучает документы, опубликованные Гиоргадзе. О результатах изучения этих документов Минобороны обещало сообщить в виде отчета для российской и международной общественности.