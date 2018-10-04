Москва, 5 октября, 2018, 01:36 — ИА Регнум. Посетители открывшейся 4 октября выставки «Игромир 2018» смогли протестировать ещё не вышедшие компьютерные игры. Корреспондент ИА REGNUM на стендах компаний-разработчиков смог поиграть в Kingdom Hearts III, Darksiders 3 и SoulCalibur 6.

Геймер

В зоне Xbox One расположились консоли с альфа-тестом Kingdom Hearts III. Kingdom Hearts — крупный проект, созданный в содружестве компаний Square Enix и Disney. В ходе игры главный герой Сора путешествует по мирам из мультфильмов студии Disney и спасает их от разрушения. Во время теста на «Игромире 2018» у посетителей была возможность пройти один из уровней игры — схватку с каменным титаном из мультфильма «Геркулес». Короткий по времени уровень продемонстрировал, что игра сохранила собственный визуальный стиль и боевую систему, но при этом стала содержать намного больше ярких кинематографичных моментов и графику нового поколения. Релиз игры состоится 29 января 2019 года.

На большом стенде компании THQ Nordic игроки могли опробовать новую часть приключенческой серии Darksiders. Darksiders — игра в жанре слэшер (жанр, построенный на сражениях при помощи холодного оружия), рассказывающая о четырёх всадниках апокалипсиса, спасающих мир от гибели. В Darksiders 3 под управлением игрока окажется Ярость — первая девушка-всадник в истории серии. В течении теста игроки могли пройти схватку с боссом по имени Зависть (по сюжету игры Ярость сражается с воплощениями 7 смертных грехов) и совершить небольшое путешествие по прилегающей территории. Посетители отметили устаревшую графику и боевую систему, которые никак не изменились со времён первой части игры. Также стало заметно, что ряд новых для серии игровых механик вторичен и уже встречался в других игровых проектах. Darksiders 3 выйдет 27 ноября 2018 года.

Стенд с альфа-тестом игры SoulCalibur VI отличался от остальных — попробовать новую игру можно было на пару с другим игроком. SoulCalibur — популярная серия игр в жанре файтинг (сражения двух персонажей на замкнутой арене). Гостевым персонажем игры стал ведьмак Геральт из игры Witcher 3: The Wild Hunt. Посетители выставки решили воспользоваться нововведением и большинство боёв выглядели как схватка одного ведьмака против другого. Игроки отметили плавность движений персонажей, яркую стилизованную графику и многообразие игровых персонажей. Также по мнению первых геймеров, проекту не достаёт «чувства удара», все схватки в игре не ощущаются сражениями на холодном оружии. Релиз игры назначен на 17 октября 2018 года.

Напоминаем, что Игромир — первая в Россия масштабная выставка для любителей компьютерных игр. В 2018 году Игромир проводится уже в 13 раз. На выставке соберутся как игроки, так и представители крупных игровых компаний. Выставка проходит с 4 октября по 7 октября 2018 года.