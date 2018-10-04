Москва, 5 октября, 2018, 01:17 — ИА Регнум. 4 октября в Москве открылись сразу две крупные выставки: «Игромир 2018» и «Comic Con Russia 2018». В первый день на выставке «Игромир 2018» провели ряд альфа-тестов (первое тестирование ещё не вышедшей игры). Речь идёт о таких проектах, как Metro Exodus, Kingdom Hearts III, Darksiders 3, SoulCalibur VI и другие.

(сс) Olichel С джойстиком в руках

Мероприятие началось с шоу-программы и альфа-тестов. В первый день выставка открыта только для представителей прессы, VIP-посетителей и аккредитованных косплееров (людей в образе персонажа видеоигры). Участие принимают Capcom, Activision, Blizzard, Nintendo, Microsoft, PlayStation и д.р. Отдельные стенды и презентации подготовили и российские компании. Например 1С, «Бука» и «СофтКлаб».

Ежегодно выставку «Игромир» посещает несколько тысяч любителей видеоигр из России. Мероприятие считается самым крупным тематическим событием в сфере видеоигр в стране. Выставка проводится в 13 раз, и в 2018 году будет длиться с 4 по 7 октября. Компании-разработчики анонсируют свои новые проекты и дают возможность посетителям впервые опробовать их. Запланированы десятки показательных киберспортивных матчей и более 30 тематических стендов со своей шоу-программой.