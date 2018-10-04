Москва, 5 октября, 2018, 00:53 — ИА Регнум. Незаконным признал Мосгорсуд арест члена экстремистской группировки «Новое величие» Анны Павликовой, сообщает РАПСИ.

Скобелев Михаил Александрович. Лиса и колобок. 1960-е. (фрагмент)

Уточняется, что заседание проходило 4 октября: рассматривалась апелляция более раннего судебного вердикта. Решение об отправке предыдущего постановления на пересмотр принял президиум Мосгорсуда.

Комментируя итоговое решение, адвокат Павликовой Ольга Карлова пояснила, что ее подзащитная не может получить полноценное лечение из-за электронного браслета. Еще одни аргументом в пользу смягчения названы болезни сердца у Павликовой.

Напомним, «Новое величие» создано в Москве в декабре 2017 года. Сначала группа существовало только в интернете. В марте 2018 года были задержаны десять участников группы по обвинению в организация экстремистского сообщества.

Дорогомиловский суд Москвы избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей для шестерых участников и домашний арест — для четверых. Одна из помещенных в СИЗО, Павликова, была на тот момент несовершеннолетней. В августе суд продлил сроки ареста.

Решение об аресте Павликовой вызвало протест у правозащитников из-за ее состояния здоровья (ряд внутренних болезней, в том числе и болезни сердца). Об изменении меры пресечения ходатайствовала российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре Павликовой и другой фигурантке Марии Дубовик продлили домашний арест до 13 декабря 2018 г., не удовлетворив ходатайство адвоката о замене меры пресечения на подписку о невыезде. Защита обжаловала это решение.

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