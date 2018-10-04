Москва, 5 октября, 2018, 00:24 — ИА Регнум. Население мест, где размещены лаборатории, имеет право знать, что в них происходит, заявил 4 октября вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире Первого канала.

Цитата из х∕ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР «Тренируйся на кошках...»

Он прокомментировал ситуацию вокруг лаборатории Лугарда в Грузии, деятельность которой разоблачил в своем расследовании бывший министр госбезопасности этой страны Игорь Гиоргадзе.

«Понятно одно, что территория бывшего Советского Союза используется, чтобы «на кошечках» испытать какие-то вещи. Я не говорю, что эти лаборатории не делают чего-то полезного. Наверняка делают, в том числе и в Грузии. Но параллельно с этим программа предусматривает ряд разработок, о которых ничего не известно. Ни нам, ни жителям тех стран, где эти лаборатории находятся. И знают об этом только американцы, которые непосредственно осуществляют финансирование», — заявил Толстой.

По его словам, люди, которые проживают «рядом с этими объектами, имеют полное право знать, что в них происходит».

Напомним, 4 октября Минобороны РФ обвинило США в экспериментах над людьми в Грузии, в результате которых погибли десятки человек. По данным ведомства, трагедия произошла при испытаниях препарата, произведенного компанией бывшего министра обороны США Дональда Рамсфельда.

Ранее экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе предал огласке документы, в которых говорилось в том числе о погибших по неизвестной причине людях.