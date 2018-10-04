Бейрут, 5 октября, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил в эфире национального телевидения, что готов назначить правительство в течение семи-десяти дней, 4 октября передает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ливана

«Экономическая ситуация очень сложная… Мы не выдержим больше политических споров. Есть решение, которое обсуждено мной и президентом (Мишелем Ауном)», — заявил Харири.

Напомним, премьер-министр Ливана Саад Харири не может договориться с президентом и парламентскими фракциями о новом правительстве с мая 2018 года.

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