Москва, 4 октября, 2018, 23:32 — ИА Регнум. Пассажир погиб под колёсами поезда на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря метрополитена Алексея Мышляева.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Станция метро «Баррикадная»

Как уточняется, трагический инцидент произошёл около 22:05 на станции «Баррикадная».

"19-летний москвич оказался на жёстком пути под приближающимся электропоездом. Заметив данную ситуацию, машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшего», — сообщил пресс-секретарь.

Сотрудники УВД на метрополитене вызвали наряд скорой помощи, который по прибытии на место констатировал смерть молодого человека. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В микроблоге столичной подземки в Twitter сообщается, что из-за инцидента на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии были увеличены интервалы движения поездов. К настоящему времени движение введено в график.